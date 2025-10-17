ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦米大リーグのドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦を戦っている。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場。初回先頭の打席ではスタンドから大歓声が上がる中、右翼線に三塁打を放ち、直後に先制のホームを踏んだ。この打席の姿に、日本のファンからは“変化”を指摘する声が上がっている。大谷は左腕アシュビーがカウント1-2から投じた外角