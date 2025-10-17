◆男子プロゴルフツアーメジャー第３戦日本オープン第２日（１７日、栃木・日光ＣＣ＝７２３８ヤード、パー７０）前日サスペンデッドになった第１ラウンドの残りが終了。ツアー１勝の長野泰雅（福岡地行）が９バーディー、２ボギー、２ダブルボギーの３アンダー６７で単独首位発進した。金成玹（韓国）が６８で１打差の２位。２０１５年覇者の小平智（Ａｄｍｉｒａｌ）、岡田晃平（フリー）、織田信亮（のぶあき