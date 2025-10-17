元宝塚歌劇団花組トップスターの柚香光の主演ミュージカル「十二国記―月の影影の海―」が、2026年1月に、大阪・梅田芸術劇場など全国4カ所で上演される。 【写真】宝塚時代とは雰囲気が変わった！？柚香光 小野不由美氏の同名小説をミュージカル化した作品で、柚香は異世界に連れ去れらた後の女子高生のヨウコを演じる。我々が住む世界の女子高生・陽子を加藤梨里香が演じ“二人一役"となる