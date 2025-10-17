米国とウクライナの首脳会談を翌日に控え、ロシア軍がウクライナに対して大規模な空襲をした。ウクライナのゼレンスキー大統領が16日（現地時間）、Xで「昨夜ロシアが300機を超える攻撃用ドローンとミサイル37発を発射した」とし、ヴィンニツャ、スーミ、ポルタヴァ地域のインフラが攻撃を受けたと伝えた。ゼレンスキー大統領はロシア軍がクラスター爆弾を装着したシャヘドドローンで空襲した後、施設を復旧する消防署員らを再度攻