モデルのヘイリー・ビーバー（28）は、夫で歌手のジャスティン・ビーバーに自身の手掛ける「Rhode」のテスターをしてもらっているという。2022年に同コスメブランドを開始したヘイリーは、夫や友人でテストをしていると明かしている。 【写真】確かに「ママなのに！」の驚きwww WSJマガジンのイノベーター・イシューでヘイリーはこう話す。「夫でテスト