カンボジアのフン・マネット首相が韓国国民が自国で死亡したことに遺憾を表しながら「今後、逃走中の容疑者の逮捕とカンボジア内の韓国人保護のためにより一層の努力をする」と明らかにした。外交部によると、マネット首相は16日、カンボジアを訪問中の金珍我（キム・ジンア）外交部第2次官と朴星柱（パク・ソンジュ）警察庁国家捜査本部長を含む政府合同対応チームに会い、このように述べた。金次官は会談で韓国人を対象にした就