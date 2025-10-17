日本時間の16日から34年ぶりにイギリスで大相撲ロンドン公演が始まった。【映像】豊昇龍が大の里にホットドッグを「あーん」→ひと口が巨大（イギリスでのレア映像）5400席の会場は満員御礼。観客らは迫力ある取組に釘付けになっていたが、現地の“熱量”などについてANNロンドン支局・立田祥久記者に聞いた。相撲が行われた会場について立田記者は「ロイヤル・アルバート・ホールは1871年に建設されたホールで普段はオペラ