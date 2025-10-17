株式会社ワニブックスでは、これまでに発売した写真集を電子化した「電子版写真集」を発売しており、10月21日にはモーニング娘。OG・石田亜佑美の写真集『Profile.7』をリリースする。【関連】石田亜佑美、佐々木莉佳子との“伊達姉妹”SHOTにファンほっこり「爆イケめんこい」「最高」2024年12月にモーニング娘。を卒業した石田亜佑美。モーニング娘。としてのラスト写真集『Profile.7』（紙版は2024年10月21日発売）が、10月21日