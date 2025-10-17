ガザで殺害行為を続けるハマスに対し、トランプ米大統領が警告を発した/Ahmad Salem/Bloomberg/Getty Images（ＣＮＮ）トランプ米大統領は１６日、イスラム組織ハマスがパレスチナ自治区ガザ地区で殺害行為を続けるのなら、ハマスを始末するしかなくなると述べた。ハマスの行為をさほど問題視していなかったこれまでの姿勢から一転し、強い警告を発した。トランプ氏の発言は、ハマスの戦闘員が停戦を利用して急激に武力でガザでの