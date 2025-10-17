中3で応募したオーディションをきっかけにデビューした平山あやさん。「右も左もわからなかった」というデビュー後の生活と学業の両立に励んだ過去を振り返ってくれました。 【写真】「真の美少女」ホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリを受賞した際の14歳の平山あやさん（3枚目～／全13枚） 「鈴木保奈美さんに会えるかも」と ── 芸能界デビューしたきっかけは、オーディ