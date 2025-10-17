ＮＨＫ大阪放送局は現在放送中の朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜午前８時）に雨清水傅役で出演中の俳優・堤真一のコメントを発表した。同ドラマは、明治時代の島根・松江を舞台にヒロイン・松野トキ（高石あかり）と外国人教師ヘブン（トミー・バストウ）を軸にした人間模様を描く。堤演じる雨清水は、トキの親せきで、トキを幼い頃からかわいがっているという役どころだ。堤は「雨清水家は男の子３人だったので、