台湾貿易センター(TAITRA)は10月16日〜22日の7日間、台湾産フルーツを使ったジュースを都内の商業施設WITH HARAJUKU(東京都渋谷区)において無料で配布している。提供数は1日あたり600杯(予定)。台湾産のパイナップル、ドラゴンフルーツ、文旦を使い、「パイナップルフローズンドリンク」「ドラゴンフルーツティーソーダ」「文旦ラッシー」3種のドリンクを開発した。イベントでは、TAITRAの公式インスタグラムをフォローした人へ、