体調がよくない人、仕事の負担が多すぎる人などに、「無理しないで」と声をかけたくなることは少なくありません。ただし、相手が無理をして頑張っている状況に配慮することも大切。いろいろな場面に合った言葉を言えるようになるといいですね。今回は「ラジオビジネス英語」11月号の「Lisa’s Expressions」から、「無理しないで」を伝える表現をご紹介します。 (Please) don’t overdo it. (Please) don’t overdo it.（や