いくつになっても男子の頭の中では妄想が広がりまくっているもの。そんな彼らの「密かな願望」を理解しておくと、こちらから誰かに告白するときに少しは役立つかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「死ぬまでに一度でいいから女の子に言われてみたいセリフ」をご紹介します。【１】今どき男子の密かな願望!?「私が一生養ってあげる！」「ペットのようにかわいがられて暮らしたいです」