『秒速5センチメートル』（10月10日公開）1991年、春。東京の小学校で出会った遠野貴樹（上田悠斗）と転校生の篠原明里（白山乃愛）は、互いの孤独を癒やすかのように心を通わせていくが、卒業と同時に明里は栃木に引っ越してしまう。中学1年の冬。吹雪の夜に栃木・岩舟で再会を果たした2人は、雪の中に立つ桜の木の下で、2009年3月26日に同じ場所で再会することを約束する。時は流れ、2008年。東京でシステムエンジニアとし