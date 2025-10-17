◇男子ゴルフツアー日本オープン第2日（2025年10月17日栃木県日光CC＝7238ヤード、パー70）前日から持ち越した第1ラウンドの残りが午前6時43分に再開され、午前8時3分に終了した。ツアー1勝の長野泰雅（22＝福岡銀行）が67で単独首位に立った。日光CCで行われた21年日本プロを制した金成ヒョン（27＝韓国）が68で1打差の2位につけた。岡田晃平（23＝フリー）、織田信亮（25＝セーレン）、小平智（36＝Admiral）、