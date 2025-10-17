「広島秋季練習」（１６日、マツダスタジアム）広島の玉村昇悟投手（２４）が１６日、新球・フォークに手応えをつかんだ。マツダスタジアムで行われた秋季練習でシート打撃に登板し、新球で空振り三振を奪った。縦変化の持ち球はチェンジアップのみだったが、２軍調整中だった夏場から習得に着手。来季のさらなる飛躍へ完全習得を目指す。味方打者を打ち取り、自信を深めた。玉村は打者９人を相手に２安打。林との対戦では、