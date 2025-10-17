「ナ・リーグ優勝決定シリーズ、ドジャース−ブルワーズ」（１６日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が「１番・ＤＨ」で出場。二回の第２打席でブルワーズの怪物新人・ミジオロウスキーの前に二ゴロに倒れた。２死一塁で打席に立ったが、２球目の１５２キロのスライダーをとらえきれなかった。初回の第１打席では、オープナーの左腕アシュビーから三塁打を放ち、先制を演出。８戦ぶりの長打で昨年も含めて自身ポスト