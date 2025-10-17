＜ファンケルクラシック事前情報◇16日◇裾野カンツリー倶楽部（静岡県）◇6986ヤード・パー72＞国内シニアツアー1年目で今季2勝を挙げている50歳・岩本高志は、現在賞金ランキング2位につけている。年間16試合あるうち今大会は12戦目となり、シーズンも終盤。トップを走る今季3勝の宮本勝昌とは869万7768円差で終盤戦に突入した。【写真】宮本勝昌が使う1本11万円のウェッジを激写！今年はここまで11試合に出場したうち、トップ