＜日本オープン2日日◇17日◇日光カンツリー倶楽部（栃木県）◇7238ヤード・パー70＞第1ラウンドは午後4時32分に霧と日没による視界不良のためサスペンデットとなり、この日午前6時43分に再開。16番をプレー中の?川泰果は、前日パーで終えた13番ホールに2罰打を科してダブルボギーとしたと主催の日本ゴルフ協会（JGA）が発表した。前日の時点で5オーバーとして再開し、17番でバーディを奪って4オーバー「74」で第1ラウンドを終え