＜BMW女子選手権初日◇16日◇パインビーチGL（韓国）◇6785ヤード・パー72＞ド派手なプレーが生まれた。実測155ヤードの13番パー3。ルーシー・リー（米国）がティショットを直接カップインさせるホールインワンを達成。副賞として約1800万円相当の超高級車『BMW i7』をゲットした。【写真】至る所に高級車が並んでます手応え残す一打だった。やや打ち下ろしで、迷わず7番アイアンを手にした。「ピンをめがけて真っすぐ打った。少