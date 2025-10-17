「両腕の三角形を保って振ろうとしても、逆にヘッドスピードが下がるだけです」と高橋竜彦。体が硬くなって、捻転差が作れないシニアは、両腕を脱力させた手元先行素振りがオススメだと語る。【写真】手元→ヘッドで動かす“手元先行”でHSアップ！シニアでも飛ばす高橋竜彦のドライバースイング◇◇◇体が硬くなっているシニアの場合、両腕の三角形を保って体の回転で振ろうとすると、逆に力んで捻転が浅くなり手打ちにつな