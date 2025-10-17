＜日本オープン初日◇16日◇日光カンツリー倶楽部（栃木県）◇7238ヤード・パー70＞日本オープンは過去3度2位に入っている石川遼。初制覇に向けて今年の作戦は“メリハリ”だ。初日は3バーディ・3ボギー・1ダブルボギーの「72」で回り、暫定で首位と5打差の28位タイで終えた。【写真】ラフがこんなに長いのですインスタートの石川は520ヤードと難度の高い10番（パー4）で5メートルのパーパットを沈めてしのぐと、350ヤードの14番