＜ECCレディス2日目◇16日◇北六甲カントリー倶楽部 東コース（兵庫県）◇6502ヤード・パー72＞ホールインワンまであと20センチだった。14歳のアマチュア・岩永梨花（兵庫・塚口中2年）が15番パー3でスーパーショットを披露した。5番ユーティリティを握ったティショットはカップのすぐ右に着弾し、ほんのわずか動いて止まった。難なく決めたバーディでトータル6アンダー。順位は初日の4位から6位に後退したが、首位との差は4打か