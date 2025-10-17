俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）に雨清水傅役で出演した堤真一がコメントを寄せた。【写真多数】豪華キャスト32人を紹介！高石あかり、吉沢亮、北川景子、堤真一ら――雨清水傳はどんな役ですか？最初に台本を読んだときにタエさんが「傳」と呼び捨てだったので、あれ？