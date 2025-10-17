結びの一番を見届け、引き揚げる大の里＝ロンドン（共同）【ロンドン共同】大相撲のロンドン公演2日目は16日、ロイヤル・アルバート・ホールで行われ、両横綱は大の里が豪ノ山を、豊昇龍が関脇霧島を退けてともに2連勝とした。霧島は初黒星。高安、安青錦の両小結も2連勝。関脇若隆景は初白星を挙げた。平幕では若元春、金峰山らが2連勝とした。公演は19日まで行われ、5日間の成績で優勝を争う。