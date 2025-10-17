ブルワーズ戦の1回、右翼線に三塁打を放つドジャース・大谷＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグのプレーオフは16日、各地でリーグ優勝決定シリーズ（7回戦制）が行われ、ナ・リーグ第3戦はドジャースの大谷がロサンゼルスでのブルワーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、第1打席で右翼線三塁打を放った。試合は一回を終えて1―0。ア・リーグは第4戦で2勝1敗のマリナーズがブルージェイズと対戦する。