今年からＪＬＰＧＡツアーを予選から決勝まで独占配信しているＵ−ＮＥＸＴとデイリースポーツが注目の選手を取り上げる連載「推し活応援宣言」第６回は、ルーキー・中村心（１９）＝ヤマエグループＨＤ＝が登場。プロ３戦目で早くもプレーオフに進出した実力の持ち主は、攻めて、攻めて、攻め勝つゴルフでツアー初優勝を目指している。大舞台で、見る者をアッと驚かせた。１０月２日、日本女子オープンの第１ラウンド。中村は