【本日の見通し】ドル円は上値の重い展開か 前日の海外市場では、１０月のフィラデルフィア連銀景況指数が市場予想に反してマイナスとなったことでドル売りに傾いた。さらに米地銀の信用不安もドルの重しとなって、１５０円２０銭台まで下落した。その後は安値圏でもみ合いとなっている。今日のドル円は上値が重く、下方向を意識する展開となりそうだ。 米１０年債利回りは３．９７６％前後まで低下した。フィラ