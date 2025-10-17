東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値150.43高値151.40安値150.21 152.34ハイブレイク 151.87抵抗2 151.15抵抗1 150.68ピボット 149.96支持1 149.49支持2 148.77ローブレイク ユーロドル 終値1.1687高値1.1694安値1.1643 1.1757ハイブレイク 1.1726抵抗2 1.1706抵抗1 1.1675ピボット 1.1655支持1 1.1624支持2 1.1604ロ&#12