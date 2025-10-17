◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦ドジャース―ブルワーズ（2025年10月16日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、本拠でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦に「1番・DH」で先発出場。2回の第2打席は“怪物新人”にニゴロに打ち取られた。2回2死一塁の第2打席は“怪物新人”として知られる剛腕・ミジオロウスキーと対戦。2球目、膝元の94.8マイル（約152.5キロ）