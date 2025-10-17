昨夜、富山市婦中町の建設会社で火事がありプレハブ小屋などを焼きました。この火事によるけが人はいないということです。富山西警察署によりますと、昨日午後11時半頃、富山市婦中町横野のTSKから「爆発音が聞こえ、黒煙が上がっている」と近くに住む人から消防に通報がありました。およそ1時間後に火は消し止められましたが、作業員休憩室として使っていたプレハブ1棟や、隣接の事務所の壁などが焼けたということです。出火当時