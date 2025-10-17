○経済統計・イベントなど ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 １０：２０日・３カ月物国庫短期証券の入札 １８：００ユーロ・消費者物価指数（改定値） ２１：３０米・住宅着工件数 ２１：３０米・建設許可件数 ２１：３０米・輸出入物価指数 ２２：１５米・鉱工業生産 ２２：１５米・設備稼働率 ※日・閣議 ○決算発表・新規上場など 決算発表：ゲンダイＡＧ，アジュバン，東京