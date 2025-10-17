１６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５０円４３銭前後と前日と比べて６０銭強のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７５円８１銭前後と同１０銭強のユーロ安・円高だった。 この日に米フィラデルフィア地区連銀が発表した１０月の製造業業況指数が予想外に悪化したほか、ニューヨーク連銀が発表した１０月のサービス業活動指数が落