【東京・秋葉原発】産業を強くすることが日本の安全保障につながる――。そんな思いから、大企業である東芝をキャリアのスタートに選んだ檜山さん。思いの底には、幼い頃、ハワイと日本で味わった苦い経験があった。日本人にとって、当時のハワイは決して暮らしやすい地とは言えなかった。そして、帰国した日本もまた……。英語からはずっと離れていた。しかし仕事で必要に迫られた。気が付くと流れるように次から次へと言葉が出て