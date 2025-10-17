中国のSNS・小紅書（RED）に、「日本にはたぶんもう自分から行かない」との投稿があり、反響を呼んでいる。投稿者は「日本で1週間過ごした。初めのうちは新鮮だったが徐々に魅力が薄れていき、残ったのは単調な食事と狭い空間だけだった」とつづった。「街は清潔で秩序があり、人々は比較的親切で友好的だった。寺などの保存もよくできていた」とする一方、「東京や大阪、京都は本当に人が多すぎる。デパートも地下鉄も道路でさえ