― ダウは301ドル安と2日続落、米地銀の融資を巡る懸念から金融株中心に売りが優勢 ― ＮＹダウ 45952.24 ( -301.07 ) Ｓ＆Ｐ500 6629.07 ( -41.99 ) ＮＡＳＤＡＱ 22562.53 ( -107.54 ) 米10年債利回り3.971 ( -0.060 ) ＮＹ(WTI)原油 56.99 ( -1.28 ) ＮＹ金 4304.6 ( +103.0 ) ＶＩＸ指数25.31 ( +4.67 ) シカゴ日経225先物 (円建て)48025 ( -405 ) シカ