これは筆者の友人Tさんから聞いたお話です。共働きで慌ただしい毎日を送るTさんは、小学2年生の長男が宿題そっちのけでスマホやテレビに夢中なことに悩んでいました。ある夜、「今日はスマホもテレビもダメ！」と声を荒げてしまったことで親子関係がぎくしゃく。しかし、担任の先生のひと言をきっかけに、思いがけない展開へとつながっていったのです。 「テレビ見る！」が合言葉の息子にモヤモヤ ママ友Tさんは共働きで、毎日