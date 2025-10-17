若手歌舞伎俳優の市川團子(21)が16日までに自身のインスタグラムを更新。「錦秋十月大歌舞伎『義経千本桜』に出演されている隼人さんと、Aプロ全公演の終演後にお写真を撮っていただきました！」と、公演終わりの中村隼人の楽屋での2ショットを披露した。 【写真】高身長高学歴さらにイケメンぶりに磨き！カッコよ 團子は東京・歌舞伎座「錦秋十月大歌舞伎」で通し上演された「義経千本桜」のAプロで、祖父縁の狐忠信を演じ