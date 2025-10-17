即興コントの頂点を決めるＡｍａｚｏｎプライムビデオ「最強新コンビ決定戦ＴＨＥゴールデンコンビ」の第２弾が、１１月２１日午後８時から３週連続で独占配信することが１７日、発表された。第１回大会の配信から約１年。同番組では、お笑いの最前線で活躍する実力派芸人が一回限りのオリジナルコンビを結成。即興コントの頂点を決めるお笑いサバイバルバトルを繰り広げる。全８組が優勝賞金１０００万円を懸けて、最高難