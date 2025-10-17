大相撲のロンドン公演（１５〜１９日）が１６日、ロイヤル・アルバート・ホールで２日目を迎えた。幕内・翔猿（追手風）は、十両・琴栄峰（佐渡ケ嶽）と対戦。取組前に足を高く上げる美しい四股が代名詞の相手に対抗し、自身も足を高く上げながら数秒静止。両者の美しい四股に会場が沸いた。「四股が長いので、負けじと思った。盛り上がったので良かった。（会場のリアクションも）うれしいですね」と笑顔で振り返った。