三重県四日市市の森智広市長は16日、記録的な大雨で水没した地下駐車場の早期復旧を求める要望書を中野洋昌国土交通大臣に提出しました。四日市市の森市長は、9月12日の記録的な大雨で274台の車が水没した「くすの木パーキング」の早期復旧を求める要望書を、16日午後、中野大臣に手渡しました。要望書では、今回の被災で駐車場が不足し市中心部の経済活動に影響が出ていると指摘。国が管理する駐車場部分の早期復旧や