「週刊少年マガジン」で連載中の『アイドラトリィ』コミックス第1巻が17日に発売された。これを記念して、高橋李依、伊駒ゆりえ出演のPVが公開された。【動画】推しの子じゃん…高橋李依＆伊駒ゆりえ出演『アイドラトリィ』PV推しのために自らもアイドルになるオタク少女の人生をかけた“推し活”を描く作品で、フォーメーションダンスの練習シーンがまるで知能系バトル漫画のようだったり、はたまた芸能界の奥へ突き進む様