◇大相撲ロンドン公演(日本時間10月16日〜20日、イギリス・ロンドン)大相撲ロンドン公演が日本時間16日、開演しました。1991年以来34年ぶりとなるロンドンでの大相撲公演。5日間にわたって行われるこの公演は、チケットもすでに完売となっており、多くの観客が日本の伝統的なスポーツを楽しんでいます。会場となっているのは、1871年に開館した“世界一有名な劇場”とも呼ばれるロイヤル・アルバート・ホール。その中央に相撲の土