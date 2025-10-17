Prime Videoオリジナルバラエティ番組で視聴者数歴代No.1を記録した『最強新コンビ決定戦THEゴールデンコンビ』の第二弾が、11月21日午後8時より3週にわたってプライム会員向けに独占配信することが決定した。お笑い界に新風を巻き起こした、第一回大会の配信から約1年。Amazon MGMスタジオ製作、即興コントの頂点を決める＜最強新コンビ決定戦＞が再び開催される。【写真】続投！千鳥のサポート役を務める乃木坂46・林瑠奈