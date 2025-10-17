櫻坂46の田村保乃が、22日発売の美容雑誌『VOCE』12月号（講談社）に登場する。ヘア＆メイクアップアーティスト林由香里氏が考案した「2点チーク」の企画で、新たな顔を見せた。【写真】メイクで別人格？印象がガラリと変化した田村保乃「2点チーク」とは、頬の2か所にチークを塗り分ける、というメイク方法。正面顔と横顔で印象が別人格のように違って見え、表情にも抜け感まで生まれるという、画期的なチークの塗り方だ。