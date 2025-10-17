「ナ・リーグ優勝決定シリーズ、ドジャース−ブルワーズ」（１６日、ロサンゼルス）ドジャースは二回に同点に追いつかれた。先発のグラスノーが１死から７番ダービンに三塁打を許し、１死三塁のピンチを背負うと、８番バウアーズにセンターへの同点適時打を浴びた。さらにバウアーズに盗塁を許すと、グラスノーのけん制悪送球で三塁へ。ピンチを背負ったが、続くオルティスの三塁への強いゴロをマンシーが好守。三走の生還