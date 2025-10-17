昨月、イングランドのチチェスター・シティFCに所属する21歳のビリー・ヴィガーが、試合中にピッチサイドの壁に激突したことで脳損傷を負い、死亡する事件が発生した。同選手はアーセナルユースにも所属歴のある将来有望な選手であり、その死は英国サッカー界に衝撃をもって受け止められた。そうした中、名門マンチェスター・ユナイテッドの本拠地であるオールド・トラッフォードでは、スタジアムの改修を求める動きが高まっている