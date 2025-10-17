大谷がいきなり三塁打を放った(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間10月16日、本拠地でブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦に「1番・DH」で先発出場。【動画】打撃復調へ！大谷翔平が技ありの一打快足飛ばして三塁打に相手先発はオープナーとして登板した左腕のアーロン・アシュビーで、初回の第1打席で外のボールをうまく拾い、右翼方向への三塁打で出塁。本拠地のファンをいきなり熱くさせると、続くムー