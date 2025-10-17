家事の時短テクニックを取り入れて効率化しているのに、どうしても時間に追われてしまうという女性は多い。なぜこんなに忙しくなってしまうのだろうか。「物と時間の片づけ」のプロとして3000人以上の片づけを指導してきた著者が、本当にやりたいことに使う時間を取り戻す方法を解説する。※本稿は、下村志保美『自分時間が30分増える 余裕がある人の時間整理術』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。現代女性は忙しすぎる!